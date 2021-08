Polizeieinsatz Lübz : Schlägereien am Rande des Lübzer Stadtparkfestes

Mehrere Männer und ein Polizist verletzt. Anzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Lübz | Während des Stadtparkfestes in Lübz gab es am vergangenen Wochenende mehrere Schlägereien. Dabei wurde auch ein Polizist leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, gerieten am frühen Sonntagmorgen zwei Männer im Alter von 24 und 25 Jahren vor dem Rathaus in Streit. Hinzugerufene Polizisten versuchten die Prügelei zu beenden und die Widersacher vone...

