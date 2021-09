Aus der Wirtschaft : Viele Unternehmen wollen sich im Kreis Ludwigslust-Parchim ansiedeln

Zusammen mit der Wirtschaftsförderung sichern und erweitern Städte und Gemeinden die Neuansiedlung von Firmen. Es entstehen neue Gewerbegebiete.

Lübz / Ludwigslust | Es gibt das Klischee, dass die ländlichen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns nur gering an einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung beteiligt werden. Doch gerade auch in der Region zwischen Parchim und Plau tut sich einiges. Zahlreiche neue Betriebe in der Region um Lübz So wird zum Beispiel in Lübz demnächst ein Hersteller von nachhaltig prod...

