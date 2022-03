Plau am See : Marina und Segelschule sind startklar für neue Saison

Gerd Menning, der Betreiber der Marina in Plau am See, bietet ab April wieder Kurse für den Erwerb von Motorboot- und Segelbootführerscheinen an. Er erklärt, wann Wassersportler diese brauchen.

Plau am See | Noch ist es ruhig in der Marina und der Segelschule in Plau am See. Die meisten Boote sind an Land oder an den Liegeplätzen festgemacht. Trotz des sonnigen Wetters in diesen Tagen halten sich die Bootsfahrer und Segler noch zurück. Doch schon bald soll es hier wieder losgehen. Seit mehr als 30 Jahren betreibt Gerd Menning mittlerweile die Marina in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.