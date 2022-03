Zeichen der Solidarität : Lübzer Politiker und Amtsvertreter hissen ukrainische Flagge

Das Amt Eldenburg Lübz steht an der Seite der Ukraine und hat nun am Donnerstag dafür auch optisch ein Zeichen in der Stadt gesetzt.

Lübz | In Lübz wurde am Donnerstag ein Zeichen der Solidarität für die Menschen in der Ukraine gesetzt. In einer gemeinsamen Aktion, hissten Bürgermeister, Stadt- und Gemeindevertreter, sowie Mitarbeiter des Amtes Eldenburg Lübz, die ukrainische Flagge vor dem Rathaus in Lübz. Sie verurteilten den Krieg in der Ukraine und sicherten den Ukrainern ihr...

