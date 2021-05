Vereinsarbeit in der Coronazeit : Lübzer Angler treffen sich zum Saisonauftakt an der Elde

Angelverein Elde-Lübz eröffnete die Saison. Am 12. Juni ist eine Veranstaltung speziell für den Nachwuchs geplant.

Lübz / Burow | Gelungener Saisonauftakt für den Angelverein Elde-Lübz unter Pandemiebedingungen: 49 Vereinsmitglieder zogen beim Anangeln an der Elde in Burow bei bestem Angelwetter alle Register ihres Könnens. Der Vorstand hatte für den Start in die Saison entsprechend den Corona-Bestimmungen ein Hygienekonzept erarbeitet. „Wir freuen uns, dass die zuständigen Behö...

