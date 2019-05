Lübz: Polizei bittet um Hinweise zu Sachbeschädigungen

von svz.de

06. Mai 2019, 13:53 Uhr

Nach mehreren Sachbeschädigungen am Wochenende in Lübz sucht die Polizei nun Zeugen der Vorfälle. Unbekannte hatten in der Nacht zum Samstag im Stadtgebiet an drei PKW jeweils die Außenspiegel angebrochen. Betroffen waren parkende Fahrzeuge in den Straßen Am Fuchsberg und in der Plauer Straße. Zudem wurde in der betreffenden Nacht eine Schaufensterscheibe am Einkaufzentrum beschädigt. Die Polizei geht von einem Zusammenhang aller Taten. Die Höhe des angerichteten Gesamtschadens wird derzeit auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise zu diesen Vorfällen nimmt die Polizei in Plau (Tel. 038735/ 8370) entgegen.