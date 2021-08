In Lübz sind die Piraten los : Captain Chris de Flambö feiert mit Kindern 30. Hortgeburtstag

Der Lübzer Hort wird 30: Zur Feier des Tages stand die städtische Einrichtung einen Nachmittag unter Piratenflagge. Vor der Show jagte Captain Chris de Flambö die fiese Schweinebacke Corona mit einer Kanone zum Mond.

Lübz | Wenn das so weitergeht, braucht sich das Lübzer Hortteam für die Zukunft keine Sorgen um den Fachkräftenachwuchs zu machen: Ben Luca Birkholz weiß mit 14 Jahren genau, was er will: Er möchte Erzieher werden und später sogar in dieser Einrichtung arbeiten. Die kennt der Neuntklässler aus der Regionalen Schule schon aus Grundschulzeiten, als er selbst n...

