Plau am See : Letzte Arbeiten an der Hubbrücke

Die Arbeiten an der Hubbrücke Plau werden voraussichtlich am 31. Mai beendet. Zwischen dem 25. und 31. Mai kann es zu Behinderungen der Schifffahrt kommen.

Plau am See | Nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Lauenburg (WSA) beginnen am 25. Mai.2021 die Einstellarbeiten an der Hubbrücke. Diese dauern voraussichtlich bis zum 31. Mai. Dabei werden im Laufe des Vormittags die behelfsmäßigen Treppenkonstruktionen entfernt. Einstellarbeiten an der Brücke beginnen am 25. Mai Das bedeutet, dass zu dieser...

