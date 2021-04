Below : Kunsthalle lädt Künstler zum Wohnen und Arbeiten ein

Initiatorin Stefie Steden hat für Residenz-Programm im Juli noch Plätze frei. Anmeldungen sind bis Ende April möglich.

Techentin/Below | Wer als Künstler ein paar Tage auf dem Land verbringen will, kann an dem entsprechenden Künstlerresidenz-Programm der Kunsthalle Below teilnehmen. Die Kunsthalle bietet Gästen einen Ort, an dem sie sowohl einzeln als auch in kleinen Gruppen arbeiten oder einfach mal eine Auszeit genießen können. In einer ruhigen Umgebung voll ländlicher Inspiration. ...

