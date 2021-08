Landesweite Aktion „Kunst offen“ : Kunst und Mystik in der Stiftskirche Lübz und im Werkhaus Bobzin

„Kunst offen“ wird jetzt nachgeholt. Am 21. und 22. August sind in der Stiftskirche Lübz und im Werkhaus Bobzin Werke von Künstlerin Petra von Langsdorff und Christel Dettmann aus Lübz zu sehen sein.

Lübz/Bobzin | Die Hamburger Malerin Petra von Langsdorff wird in der Stiftskirche Lübz Werke, die auch für die Kunstausstellung Documenta Kassel vorbereitet worden sind, zeigen. Es handelt sich um Motive aus Mythologien der verschiedenen Weltreligionen. Am 21. und 22. August wird die Künstlerin selbst in der Stiftskirche ihre Werke erläutern und auch zur Diskussion...

