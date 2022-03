Vortrag im Kulturhaus Mestlin : Experten informieren über völkische Siedler im Landkreis

Während der Internationalen Wochen gegen Rassismus gibt es in Mestlin am kommenden Dienstag einen Vortrag, bei dem das Leben völkischer Siedler sowie deren Ideologien beleuchtet und auf die Gefahren hingewiesen werden.

Mestlin | Das „Netzwerk für Flüchtlinge, Demokratie und Toleranz in Parchim“ lädt zu einer Informationsveranstaltung zum Thema völkische Siedler in Mecklenburg-Vorpommern ein. Die Journalistin Andrea Röpke und Dr. Daniel Trepstorf von der Regionalen Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie Mecklenburg-Vorpommern informieren am Dienstag, 15. März, ü...

