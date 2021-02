Plau am See : Der Kranich kommt zurück, wenn die Eisdecke schmilzt

Hier finden die Vögel nun keine Nahrung mehr. Wie sie den Winter überstehen

Plau am See | Mecklenburg-Vorpommern ist Kranichland. Das bezieht sich sowohl auf die Brutpaare als auch auf den Durchzug. Knapp die Hälfte aller in Deutschland brütenden Kranichpaare tun dies in Mecklenburg-Vorpommern. Es sind geschätzt 5000 Paare. Auch zum Durchzug...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.