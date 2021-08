Below : Ein Konzert der anderen Art in der Kirche

Künstler und Geologe Michel Bestmann verbindet bei seinem Auftritt am kommenden Freitag um 21 Uhr Licht und Ton. Er wohnt derzeit in der Kunsthalle Below und nimmt am Residenzprogramm teil.

Below | Gerade treffen sich wieder Künstler aus Deutschland und anderen Ländern Europas in ländlicher Umgebung in der Kunsthalle Below. Michel Bestmann ist einer von ihnen und widmet sich in diesen Tagen wie seine Kollegen dem Thema „Körper.“ Am kommenden Freitag wird er das Ergebnis in der Belower Kirche präsentieren. „Es handelt sich um eine Performance aus...

