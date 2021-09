Orgeltour in Kirchen um Goldberg : Königin der Instrumente wird bei Konzerten vorgestellt

Die Orgeln der Kirchenregion um Goldberg werden nicht nur musikalisch zum Einsatz kommen. Gäste haben im September auch die Möglichkeit, mehr über Geschichte und Funktionsweise zu erfahren.

Goldberg/Dobbertin/Herzberg/Bülow | Im Monat September dreht sich alles in den Kirchen der Goldberger Region um die Königin der Instrumente, der Orgel. „In Verbindung mit Musik und Andacht oder Gottesdienst werden wir in den einzelnen Kirchen jeweils die Instrumente vorstellen“, erklärt die Koordinatorin der Kirchenregion, Janett Bellin. Erste Konzerte in Bülow, Kladrum und Mestlin ...

