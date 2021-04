Plau am See : Jugendsozialarbeiter haben am Telefon ein offenes Ohr

Das Kinder- und Jugendzentrum Plau am See ist für Jugendliche bei Gesprächsbedarf erreichbar.

Plau am See | Lockdown, Fernunterricht, wenig soziale Kontakte – all das hinterlässt Spuren bei den Kindern und Jugendlichen. Hinzu kommt, dass zu Hause vermehrt Konflikte mit den Eltern oder Geschwistern entstehen können. Gerade an Wochenenden und Feiertagen, wenn Familien eng zusammen sind. Die Folge: Der Gesprächsbedarf bei den Mädchen und Jungen genauso wie bei...

