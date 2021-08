Lübz : Keine Sprechstunden im Bürgeramt

Aus technischen Gründen bleibt das Amtshaus am Markt 23 nächste Woche an zwei Tagen für Besucher geschlossen. Das Bürgerbüro im Rathaus ist davon nicht betroffen.

Lübz | Kommende Woche entfallen am Donnerstag und Freitag mehrere Sprechstunden im Bürgeramt in Lübz. Betroffen sind das Standesamt sowie die Bereiche für Sicherheit und Ordnung sowie Kita und Schulen, die alle im Amtshaus Am Markt 23 untergebracht sind. Das Gebäude bleibt an beiden Tagen aus technischen Gründen für den Besucherverkehr geschlossen, heißt es ...

