Lübz : Karneval am Badestrand

Mit einer Kombination aus Vorstandswahlen, Karnevalssitzung und geselligem Beisammensein hat der Lübzer Karnevalsclub 54 am vergangenen Wochenende am Kritzower See sein Sommerfest gefeiert.

Lübz/Broock | Narhallamarsch, witzige Beiträge und Tanzvorführungen, das klingt nach Karneval. Draußen, außerhalb des Festzeltes, scheint die Sonne, die Bäume sind grün, und nebenan am Badestrand bräunen sich die Menschen oder gehen ins Wasser. Campingzelte stehen in der Nähe und es riecht an der Badestelle Broock nach Sonnencreme und Fritten. Karneval im Sommer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.