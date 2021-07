Lübz : Dubiose Handwerker ertappt

Zwei Jugendliche geben sich in Lübz als Handwerker aus und bieten einem älteren Ehepaar überteuerte Leistungen an der Haustür an.

Lübz | Regelrecht überrumpeln wollten sogenannte „fliegende Handwerker“ ein älteres Ehepaar in Lübz. Die Handwerker boten an der Haustür überteuerte Dach- und Terrassenarbeiten im Gesamtwert von 7500 Euro an. Der Betrugsversuch fiel jedoch rechtzeitig auf, da Zeugen, die zuvor selbst von den dubiosen Handwerkern angesprochen wurden, zwischenzeitlich die Poli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.