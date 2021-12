Einkaufen in Lübz : Kunden dürfen im Dezember am Marktplatz gratis parken

Gewerbeverein braucht künftig keinen Antrag mehr zu stellen, denn die Zusage der Stadtpolitiker gilt nun dauerhaft.

Lübz | Die Stadt Lübz möchte auch in diesem Jahr den Einzelhandel mit ihren Möglichkeiten unterstützen, indem sie das Parken in der Innenstadt attraktiver macht. Sie verzichtet den gesamten Monat Dezember über auf Parkeinnahmen aus den bewirtschafteten Stellflächen im Bereich des Marktplatzes. Das wird in der Turmstadt schon seit vielen Jahren auf Bitte des ...

