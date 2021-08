Gemeindevertretung Kreien : Auf dem Weg zum neuen Feuerwehrgerätehaus

Ein Ingenieur soll nun beauftragt werden, den Neubau für das Domizil der Brandschützer zu planen. Das hat die Gemeindevertretung nun beschlossen. Das bisherige Gebäude soll abgerissen werden.

Kreien | An der Hauptstraße in Kreien hat die Feuerwehr ihren Sitz. Doch der Putz am Gerätehaus weist an vielen Stellen Risse auf und auch sonst nagt der Zahn der Zeit an dem Gebäude. Es entspricht längst nicht mehr den heutigen Anforderungen, nicht mal ein neues Fahrzeug für die Kameraden hätte darin Platz. Aber bald sollen sich die Bedingungen für die Brands...

