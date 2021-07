Plau am See : Hubbrücke funktioniert wieder - im Handbetrieb

Die Müritz-Elde-Wasserstraße ist bei Bootstouristen beliebt. Einige technische Einrichtungen sind aber schon 100 Jahre und älter. So sorgte eine Hubbrücke nun in Plau für Probleme - obwohl sie repariert war.

Plau am See | Die Touristiker in Plau können aufatmen: Zwei Tage nach ihrer Havarie funktioniert die denkmalgeschützte Plauer Hubbrücke nun wieder. Wie ein Sprecher des zuständigen Wasser- und Schifffahrtsamtes am Donnerstag sagte, konnten Techniker den Fehler überraschend schnell beheben. Ein Stück einer Gummimanschette und ein kleines Metallteil hatten einen Hubz...

