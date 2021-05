Plau am See : Hubbrücke Plau soll am 1. Juni dem Verkehr übergeben werden

Die Arbeiten an der Hubbrücke Plau stehen kurz vor dem Abschluss. Derzeit wird in mehreren Durchgängen Elektrik und Funktion überprüft. Sie soll ab 1. Juni für alle Verkehrsteilnehmer wieder passierbar sein.

Plau am See | Endlich kann die Hubbrücke Plau wieder befahren werden: Am Dienstag, den 1. Juni, soll sie gegen 12 Uhr wieder dem Verkehr übergeben werden. Damit sind dann alle Reparatur-und Sanierungsarbeiten, die seit dem Sommer des vergangenen Jahres andauerten, abgeschlossen. Abschließende Kontrolle der Arbeiten wird durchgeführt „Zur Zeit wird die Anlage ...

