Parchim/Lübz : Hotel Eldenburg bittet um Hilfe

Während sich das Hotel Stadtkrug in Parchim während der Corona-Pandemie noch über Wasser halten kann, sieht es beim Hotel Eldenburg in Lübz düster aus.

Lübz/Parchim | „Sehr geehrte Damen und Herren, es ist so weit, dass wir Sie um Hilfe bitten müssen“, steht auf dem Flyer. Es ist Malgorzata Czaplicka, der Inhaberin des Hotels „Eldenburg“ in Lübz, nicht leicht gefallen, so auf ihre Situation aufmerksam zu machen: „Ich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.