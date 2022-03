Feuerwehr rückte aus : Hoher Schaden durch Scheunenbrand in Bobzin

Die Flammen drohten, auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen.

Bobzin | Das war ein gewaltiger Schreck für die Bewohner. Kurz vor Mitternacht drangen Rauchwolken aus einer Scheune in Bobzin, die direkt an ein Wohnhaus grenzt. Die Feuerwehren aus Lübz, Passow und Parchim waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. 80.000 Euro Schaden Sie konnten glücklicherweise Schlimmeres verhindern, so dass die Flammen sich nicht a...

