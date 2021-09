Sandhof : Hobbybastler Günter Spieker ist schon auf Weihnachten eingestellt

Günter Spieker aus Güstrow ist froh, endlich wieder seine Holzarbeiten auf Märkten anbieten zu können. Beim Landeserntedankfest am ersten Oktoberwochenende in Dobbertin ist er ebenfalls dabei.

Sandhof | Ist denn schon Weihnachten? So mancher Besucher auf dem Heideblütenfest in Sandhof rieb sich erstaunt die Augen. An seinem Stand bot Günter Spieker gemeinsam mit seiner Frau Dietlind sowie Tocher Anne Dekoratives zum Fest aus Holz und Papier an. Für den Hobbybastler aus Güstrow war es seit dem Ausbruch der Coronakrise im Frühjahr vergangenen Jahres...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.