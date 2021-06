Dorfgemeinschaftshaus geplant : Heimatverein baut am neuen Domizil in Below

In Below möchte der Heimatverein ein leerstehendes Gebäude in ein Dorfgemeinschaftshaus umwandeln. Damit soll der Zusammenhalt in dem rund 150 Einwohner zählenden Ort gefestigt werden.

Below | Ein seit Jahren rühriger Verein in dem kleinen Dorf Below ist genau genommen ohne eine feste Bleibe. Zu den unterschiedlichsten Veranstaltungen trafen sich die Mitglieder des Heimatvereins „Kieck in’t Land“ zuletzt in der Gaststätte von Andrea Ortmann. Doch auch das geht nicht mehr. „Die Wirtin hat aufgegeben und ist mittlerweile weggezogen“, weiß der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.