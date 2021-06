Traditionsbäcker ausgezeichnet : Hannes Behrens schafft Schaubäckerei in Plau am See

Für die Pläne ist die Traditionsbäckerei von Hannes Behrens in Plau am See von der Handwerkskammer Schwerin mit dem dritten Platz des Zukunftspreises Handwerk ausgezeichnet worden.

Plau am See | Große Fenster müssen vor der Backstube eingebaut werden, der kleine Innenhof wird zur Straße hin geöffnet. „Es sind noch einige Arbeiten fällig, aber ich hoffe, dass wir in spätestens einem Jahr fertig sind“, erzählt der Plauer Traditionsbäcker Hannes Behrens, der gerade mit dem Umbau seines Betriebes zu einer Schaubäckerei beschäftigt ist. Ein ganzes...

