Schulwettbewerb in Lübz : Gymnasiasten debattieren online

Die Sieger des diesjährigen Schulwettbewerbs „Jugend debattiert“ am Eldenburg-Gymnasiums in Lübz stehen fest.

Lübz | „Übt nochmal an dem ÖPNV-Thema, das hat am wenigsten geklappt. Alles andere lief schon sehr flüssig“, sagt Gerd Vorhauer mit Blick auf den vor ihm stehenden Laptop. Der Lehrer für Geschichte und Französisch am Eldenburg-Gymnasiums in Lübz beurteilt so e...

