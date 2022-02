Kirche Plau am See : Gottesdienst wird zum Friedensgebet

Anlässlich des Kriegs in der Ukraine, wird es am Sonntag ein Friedensgebet der evangelischen Kirche in Plau am See geben.

Plau am See | Die evangelische Kirchengemeinde Plau am See begeht am Sonntag keinen normalen Gottesdienst. Wie Pastorin Hannah Poppe mitteilt, wird der Gottesdienst als Friedensgebet abgehalten. Dies geschehe vor dem Hintergrund der aktuellen Situation in der Ukraine. Mehr zum Thema: Kirchen fordern: Einmarsch in Ukraine beenden Beginn der Veranstaltung ist a...

