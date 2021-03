Von Ärztezentrum bis Feuerwehr : Goldberg investiert trotz klammer Kasse

In Goldberg tut sich einiges: vom Ärztezentrum über das Seniorenwohnen bis zu einem neuen Feuerwehrfahrzeug.

Goldberg | Pulsierendes Leben sieht anders aus. Goldberg an einem Werktagvormittag ist menschenleer und wirkt irgendwie vergessen – und das liegt nicht nur an Corona. Als „scheintot“ wurde die Stadt schon bezeichnet, die eigentlich wunderschön zwischen Goldberger und Dobbertiner See liegt. Im Bürokratendeutsch heißt das etwas weniger hart „strukturschwach“. Die ...

