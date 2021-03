Goldberg : Was ist dran an Vorwürfen gegen die Putenmastanlage?

Veterinärmediziner sahen vor Ort keine Verstöße, doch nun ermittelt die Staatsanwaltschaft

Goldberg | Beim Ansehen der Fotos stockt einem der Atem: Dicht an dicht stehen die Puten und können sich kaum bewegen, teilweise sind sie verletzt. Mitarbeiter treten die Tiere beim Ausstallen vor dem Abtransport. Die Fotos und Videoaufnahmen sollen heimlich durch Aktivisten der Tierschutzorganisation Animal Rights Watch, (Ariwa) in der Putenmastanlage in Goldbe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.