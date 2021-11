Unfall in Goldberg : 15-Jähriger verletzt nach Sturz

Der Jugendliche musste nach dem Zusammenstoß mit einem Motorroller zur Behandlung ins Krankenhaus.

Goldberg | Ein junger Mopedfahrer hat sich bei einem Unfall am Montagabend in Goldberg verletzt. Laut Polizei handelt es sich um leichte Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen ist ein beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden Motorroller zusammengestoßen. Infolgedessen stürzte der Jugendliche und verletzte sich am Bein. Der 15-Jährige wurde zur weiteren me...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.