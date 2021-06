Breitbandausbau : Glasfaser-Netzausbau in Werder und Domsühl geht weiter voran

In Domsühl und auch um Werder herum wird mit Hochdruck am neuen Glasfasernetz gearbeitet. Die endgültige Fertigstellung des gesamten geförderten Breitbandausbaus ist für 2023 vorgesehen.

Werder, Domsühl | Die Bagger sind abgezogen. Von den Bauarbeiten ist kaum noch etwas zu sehen. Fast alle Löcher in Werder sind wieder zu. Hier hat die Firma LEC Construction International im Auftrag der Wemacom in den vergangenen Wochen Leerrohre für den Glasfaser-Breitbandausbau gelegt. Der größte Teil der Bürgersteige und auch der Straßengräben an den Alleen blieb da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.