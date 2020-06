Lübz /Goldberg /Plau am See : Gemeindeleben beginnt mit kleinen Schritten wieder

Katholiken der Region arbeiten sich aus Corona-Stillstand

von Alexander Fischbach

05. Juni 2020, 13:27 Uhr

Lübz/Goldberg/Plau | Seit Mitte Mai ist es auch den katholischen Christen wieder möglich, Gottesdienste zu feiern. Diese finden unter Wahrung der Hygieneregeln in Lübz, Goldberg und Plau statt. Um diese einzuhalten, hat die evangelische Kirche Plau den Katholiken die Stadtkirche zum Gottesdienst am Sonntagmorgen überlassen. In den anderen Kirchen reicht das Platzangebot für Besucher aus. Insgesamt gibt es in der Region etwa 1200 katholische Christen. Pfarrer Hans-Theodor Purbst, der seit 2009 die Gemeinde leitet, will mit dem Gemeinderat zusammen nach dem Corona-Stillstand erörtern, wie man wieder Feste und Feiertage mit den Menschen der Gemeinde gestalten kann. „Bei Besuchen in Pflegeeinrichtungen bin ich gekleidet, als ginge ich auf eine Intensivstation“, meint Purbst. Immerhin seien Besuche jetzt wieder möglich, wenn auch nur eingeschränkt. Manches Mal, so sagt er, komme er allerdings nur bis zum Briefkasten. Hier müssen Risikopersonen geschützt werden.

Feste und Gottesdienste abgesagt

Katholische Feierlichkeiten, wie die Erste Heilige Kommunion und auch Pfarrfeste konnten in den letzten Wochen nicht stattfinden. „Normalerweise findet die Erstkommunion am Sonntag nach Ostern statt, in diesem Jahr werden wir sie wohl auf einen Zeitpunkt nach August verlegen“, erklärt der Pfarrer. Näheres, und auch wie und wann Gemeindefeste stattfinden sollen, wird derzeit mit dem Pfarrgemeinderat der Kirchen Lübz, Goldberg, Plau und den beteiligten Eltern diskutiert. So steht auch die Idee im Raum, diese Pfarrfeste erst nach dem 31. August stattfinden zu lassen.

Wieder ein wenig Normalität

Kleine Ansätze zu einer gewissen Normalisierung gibt es allerdings schon. Zum Kinderkreis versammelten sich am vergangenen Wochenende immerhin fünf Kinder im Gemeinderaum hinter der Kirche in Lübz. Zusammen mit Gemeindereferentin Sabine Friedrichowcz wurde dann wieder gespielt, gesungen und gelacht. „Auch die Jugendgruppe“, fährt Purbst fort, „trifft sich gelegentlich wieder.“ Sie besteht hauptsächlich aus Messdienern. Diese bringen während der Heiligen Messe Brot und Wein zum Altar oder legen die Messbücher bereit.

Prozession oder nicht?

Am 11. Juni findet das Fronleichnamsfest statt. In Goldberg gab es in den vergangenen Jahren eine Prozession im Anschluss an den Gottesdienst um die Kirche herum. Ob diese jetzt stattfinden wird, sei nach Purbsts Worten allerdings fraglich. Auch darüber wird im Gemeinderat diskutiert werden. Beim Fronleichnamsfest ehren und gedenken katholische Christen die bleibende Gegenwart von Jesus durch das Abendmahl.

Zur Sache Was ist Erstkommunion? Die Erstkommunion ist nach katholischen Verständnis die Zulassung zum Sakrament des Abendmahls, der Eucharistie. Sie wird mit einem feierlichen Gottesdienst gefeiert. Normalerweise sind die Kinder, die zu Erstkommunion gehen, zwischen neun und zehn Jahren alt. Es ist traditionell ein Fest, bei dem auch die ganze Familie eingeladen wird, man auswärts essen geht und die Kinder gelegentlich Geschenke erhalten.