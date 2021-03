Plau am See : Geflügelpest-Virus bei Graugans nachgewiesen

Verendetes Tier am Plauer See gefunden – weiterhin Stallpflicht in Risikogebieten im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Plau am See | Bereits am 3. März ist bei einer tot aufgefundenen Graugans am Ufer des Plauer Sees der Erreger der Geflügelpest nachgewiesen worden. Wie das Friedrich-Loeffler-Institut, das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, mitteilte, wurde der Subtyp H5N8 identifiziert. Stallpflicht gilt bis auf Weiteres in Risikogebieten Aufgrund der derzeit zahlr...

