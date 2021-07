Windpark Plauerhagen : Wie gefährlich sind Windkraftanlagen für Vögel?

Im Windpark Plauerhagen brüten Fischadler. Durch die Anlagen könnte der Tierbestand abnehmen. Bei der brandenburgischen Vogelschutzwarte wird die Zahl der Vogelschläge erfasst. Doch Tierschützer vermuten hohe Dunkelziffer.

Barkhagen / Plauerhagen / Lübz | Naturschützer und Anwohner wollen brütende Fischadler im Windpark Plauerhagen schützen. Eine zeitweilige Abschaltung einiger Anlagen ist letzten Endes das, was ihnen als Problemlösung vorschwebt. Wie gefährdet ist eigentlich der Vogel in MV und speziell in der Gegend um Lübz und Plau? Vogelschlag: Wie gefährlich sind Windkraftanlagen? Zunächst e...

