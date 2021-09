Lkw-Fahrer schwer verletzt : Gas-Verpuffung im Lkw-Führerhaus in Lübz

Der Fall in der Industriestraße in Lübz wurde laut Polizei gegen 6.30 Uhr gemeldet. Der Fahrer ist nach der Gas-Verpuffung im Führerhaus schwer verletzt worden.

Lübz | Bei einem Feuer im Führerhaus seines Lastwagens ist ein Lkw-Fahrer in Lübz schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag erklärte, ereignete sich der Vorfall am Dienstagmorgen in einem Gewerbegebiet. Nach ersten Erkenntnissen soll der Fahrer mit einem Gasgerät hantiert haben, dann kam es zu einer Gas-Verpuffung. Der Fahrer, der allein...

