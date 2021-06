Benthen/ Passow/ Gischow : Ein durchwachsenes Frühjahr für Gärtner, Obstbauern und Landwirte

Der Frühling war zu kühl, durch die Mainiederschläge haben sich viele Pflanzen von den Landwirten Jens Kühl aus Gischow und Wolfgang Just aus Passow erholt. Bei Obstbauer Walter Strube aus Ruthen sieht es anders aus.

Ruthen/Passow/Gischow | Erst seit wenigen Tagen haben sich die Blüten des orientalischen Mohns in einem ländlichen Vorgarten in der Nähe von Lübz geöffnet. Im vergangenen Jahr hatten die lachsroten Blütenkelche der ausdauernden Pflanzen Ende Mai bereits in voller Blüte gestanden. Sie hatten weithin die Spaziergänger in der Benthener Kastanienallee gegrüßt. Sommerein...

