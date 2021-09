Amtswehrtag in Kreien : Feuerwehren messen sich im Löschangriff Nass

Zwar halten Feuerwehren eigentlich immer zusammen und unterstützen sich wo es nur geht. Doch bei den sportlichen Wettkämpfen beim Amtswehrtreffen werden sie zu Konkurrenten.

Kreien | Im Sprint spurteten die Kameraden der freiwilligen Feuerwehren über den Festplatz in Kreien. In voller Schutzkleidung, mit Helm und schweren Schläuchen über die Schulter gelegt, versuchten sie am Sonnabend so schnell wie möglich eine funktionierende Wasserleitung aufzubauen, um mit schweren Spritzen ein Ziel am Ende der Bahn zu treffen. Teams ...

