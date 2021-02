Miese Friese adé : Parchim und Lübz zeigen ihre Corona-Frisuren

Die Menschen in Parchim und Lübz freuen sich auf die Öffnung der Friseursalons am Montag. Aber es gibt auch Kritik.

Parchim/Lübz | Am Montag dürfen die Friseursalons nach zweieinhalb Monaten Zwangspause wieder öffnen. „Eigentlich gehe ich einmal im Monat zum Friseur“, sagt die Parchimerin Dörte Madaus. An ihrer Kurzhaarfrisur hat sie in den letzten Monaten daher gezwungenermaßen be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.