Plau am See : Folgen von geplanter Ansiedlung des Kaufhauses Stolz werden geprüft

Ein Verträglichkeitsgutachten zur möglichen Ansiedlung des Kaufhauses Stolz soll kommen. Dies hat am vergangenen Donnerstag die Stadtvertretung Plau am See beschlossen. Das Thema ist hoch umstritten.

Plau am See | Ist ein Kaufhaus im neuen Sondergebiet „Einzelhandel“ gut oder schlecht für die Stadt Plau am See? Diese Frage ist auch auf der vergangenen Stadtvertretersitzung heiß diskutiert worden. Viele Einzelhändler befürchten, dass durch die Ansiedlung des Kaufhauses die Innenstadt als Einkaufsmöglichkeit an Attraktivität verliere. Ein Kaufhaus für Plau: Ri...

