Eldenburg-Lübz : Feuerwehren rüsten für Einsätze auf dem Wasser auf

Die Brandschützer in Lübz, Passow, Gallentin/Kuppentin und Siggelkow können neue Schlauchboote anschaffen. Das Geld dafür fließt zum größten Teil aus dem in der vergangenen Legislatur aufgelegten Strategiefond des Landes.

Siggelkow / Lübz | Die Freiwilligen Feuerwehren in Lübz, Passow, Gallentin/Kuppentin und Siggelkow rüsten ihre Fuhrparks auf: Sie werden schon bald neue Rettungsboote in Dienst stellen können. „Die Ausschreibung läuft, in wenigen Tagen endet die Angebotsfrist“, bestätigt Thomas Rosenfeldt, zuständiger Amtsleiter im Amt Eldenburg-Lübz. Wann die Boote dann in den jewei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.