Feuerwehreinsatz in Dobbertin : Radlader durch Feuer erheblich beschädigt

Der Brand im laufenden Betrieb der Arbeitsmaschine ausgebrochen.

Dobbertin | Beim Brand eines Radladers am Montagnachmittag in Dobbertin ist ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro entstanden. Das teilt die Polizeiinspektion Ludwigslust am Dienstagvormittag mit. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Brand im laufenden Betrieb der Arbeitsmaschine ausgebrochen sein. Der Fahrer hatte Qualm im Mot...

