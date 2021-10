Feuerwehr Plau am See : Für Standort in Karow werden weitere Brandschützer gesucht

Die seit dem Sommer richtig ins Rollen gekommene Aktion, die Abteilung der Feuerwehr des Plauer Ortsteils wiederzubeleben, zeigt erste Erfolge. Doch noch ist die Truppe nicht einsatzfähig.

Plau am See/Karow | Die Zeichen stehen gut: Bald könnte die Feuerwehrabteilung Karow wieder einsatzfähig sein. Seit mehreren Monaten wirbt die Freiwillige Feuerwehr Plau am See, zu der die Station in dem Plauer Ortsteil gehört, um neue Mitglieder. Denn die Abteilung musste fünf Jahre lang Ruhen. Doch nun haben sich bereits mehrere freiwillige Brandschützer bereit erklärt...

