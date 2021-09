Am Klüschenberg in Plau am See : Felix Bache war ein Jahr lang FSJler an seiner früheren Schule

Bereits in der 5. und 6. Klasse hatte der heute 19-Jährige die Regionale Schule am Klüschenberg in Plau am See besucht, im vergangenen Jahr kehrte er dorthin zurück. Nun steht für ihn fest: Er will Lehrer werden.

Plau am See | Es ist der letzte Tag gewesen, an dem der 19-jährige Felix Bache die Räume der Regionalen Schule am Klüschenberg in Plau betreten hat. Sein Freiwilliges Soziales Jahr, kurz FSJ genannt, das er an dieser Schule und beim Plauer Sportverein abgeleistet hat, ist zu Ende gegangen. „Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiede ich mich“, sagt d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.