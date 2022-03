Wegen hoher Dieselpreise : Fahrgastschifffahrt und Stadtbahn in Plau am See erhöhen Preise

Die Fahrgastschiffe in Plau sind bereit, wieder in See zu stechen. Auch die Stadtbahn tuckert bald wieder durch den Touristenort. Doch die Betreiber kämpfen neben den Folgen der Pandemie auch mit den hohen Dieselpreisen.

Plau am See | Noch fehlen die Sitzbänke auf dem Oberdeck des Motorschiffes „Dr. Ernst Alban“ und ein paar kleinere Malerarbeiten stehen auch noch an. Dann kann das Schiff der Fahrgastschifffahrt Wiechmann zum Start der Vorsaison am 1. April wieder in See stechen. Doch bei Inhaberin Annette Wolf ist die Vorfreude auf die neue Urlaubs- und Ausflugsaison getrübt. Erst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.