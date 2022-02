Wangeliner Garten : Experte klärt über richtigen Obstbaumschnitt auf

Im Wangeliner Garten kann am Wochenende der richtige Schnitt von Obstbäumen gelernt werden. Ein Experte vermittelt Theorie und Praxis.

Ganzlin Wangelin | Wie, Wann, Warum und Womit Obstbäume geschnitten werden müssen, wird an einem Praxisseminar am kommenden Samstag, 26.02., von 10 bis 16 Uhr, von Obstgehölzpfleger Holger Zimmermann verständlich in der Theorie erklärt und die verschiedenen Schnittmaßnahmen in der Praxis gezeigt. Vom Erziehungsschnitt für Jungbäume bis zum richtigen Schneiden von Altbäu...

