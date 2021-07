Ganzlin/ Wangelin : Europäischer Lehmbautag im Lehmmuseum Gnevsdorf

Unter dem Motto „Stroh statt Styropor, Lehm statt Beton, von Weiterbildung zum Öko-Bauhandwerker“ startet der diesjährige europäische Lehmbautag am 24. Juli in der europäischen Bildungsstätte für Lehmbau in Wangelin.

Ganzlin/ Wangelin | Es gebe einen großen Wandel unserer Kultur und unserer Lebensweise, auf Klimaschutz wird weit mehr geachtet als früher. Lastkraftwagen und Bahnen würden in Zukunft mit Wasserstoff fahren, Autos mit Strom, sagte Uta Herz, die Leiterin der europäischen Bildungsstätte für Lehmbau in Ganzlin. „Der einzige Sektor, in dem sich fast nichts ändert, ist das Ba...

