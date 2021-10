Landwirtschaft : Es wird ein gutes Jahr für Futtermais

Während in Dobbertin noch nicht wirklich mit der Maisernte begonnen wurde, ist man anderenorts wie in Herzberg schon fast fertig. Von dort liegen auch Ergebnisse vor – diese sind sehr positiv.

Lutheran/Herzberg | Man sieht sie wieder, besonders bei gutem Wetter: Die Maishäcksler beherrschen die Straße und auch so manchen Ackerschlag. Der Mais, der hier zur Zeit geerntet wird, dient meist zu Futterzwecken. Ein anderer Teil wird zu Biogas vergoren. Für Futterzwecke werden die langen Stängel in Gänze geerntet, in kleine Stücke gehäckselt und zu Silage verarbeitet...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.