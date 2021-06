Zentrum für Zirkuläre Kunst Lübz : Erster Upcycling-Kunstpreis geht nach Mecklenburg-Vorpommern

Am Sonnabend wurde der 1. upc in Lübz vergeben. Die drei Preisträger können am Drapart-Festival in Bareclona teilnehmen

Lübz | Die Gewinner des deutschlandweit ersten Upcycling-Kunstpreises stehen fest. Am Sonnabend, dem Weltumwelttag, wurde der Preis im neuen Zentrum für Zirkuläre Kunst in Lübz übergeben. Mit dem ersten upc-Preis wurde Ramona Seyfarth aus Neubrandenburg für ihren Teppich aus Werbeflyer-Schnipseln ausgezeichnet. Sie erhält damit auch das Preisgeld von 2000 Eu...

